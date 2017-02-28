Повторно сел за руль в нетрезвом виде

В Меленковском районе в отношении водителя, повторно севшего за руль в пьяном виде, возбуждено уголовное дело. Автомобиль 30-летнего молодого человека был остановлен для проверки документов. По внешним признакам мужчина был пьян. Также полицейские установили, что автомобилист уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние. Более того, молодой человек даже не имел прав, поскольку на них не сдавал. Теперь нарушителю может грозить уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права управления транспортным средством на срок до трех лет.

Автор: Владимирская служба новостей