В ДТП погибли двое, травмированы пятеро человек

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Меленковском районе. На трассе «Касимов – Муром – Нижний Новгород» водитель автомобиля «Hyundai Elantra», обгоняя грузовик, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Chevrolet NIVA».

В результате водитель и пассажир «Hyundai Elantra» скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Травмы получили еще двое пассажиров иномарки, а также трое человек из «Chevrolet NIVA». Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения. По факту автоаварии проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.

Автор: Владимирская служба новостей