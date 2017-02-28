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Новости
28.02.2017 11:52

В ДТП погибли двое, травмированы пятеро человек
Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Меленковском районе. На трассе «Касимов – Муром – Нижний Новгород» водитель автомобиля «Hyundai Elantra», обгоняя грузовик, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Chevrolet NIVA».
В результате водитель и пассажир «Hyundai Elantra» скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Травмы получили еще двое пассажиров иномарки, а также трое человек из «Chevrolet NIVA». Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения. По факту автоаварии проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.  

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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