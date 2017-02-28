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Новости
28.02.2017 11:45

Успех владимирского боксера
Владимирский спортсмен Карен Аветисян занял 1 место на первенстве Центрального федерального округа по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения, которое прошло в Ногинске. Боксер занимается в Спортивной школе олимпийского резерва по боксу.
В первенстве ЦФО приняло участие в более 140 боксеров из 14 регионов центральной России. Бои проводились в 13 весовых категориях: самая лёгкая – 46 кг, самая тяжёлая – свыше 80 кг. 
Победители соревнований получили возможность выступить в первенстве России в составе сборной ЦФО. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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