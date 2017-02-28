Успех владимирского боксера

Владимирский спортсмен Карен Аветисян занял 1 место на первенстве Центрального федерального округа по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения, которое прошло в Ногинске. Боксер занимается в Спортивной школе олимпийского резерва по боксу.

В первенстве ЦФО приняло участие в более 140 боксеров из 14 регионов центральной России. Бои проводились в 13 весовых категориях: самая лёгкая – 46 кг, самая тяжёлая – свыше 80 кг.

Победители соревнований получили возможность выступить в первенстве России в составе сборной ЦФО.

Автор: Владимирская служба новостей