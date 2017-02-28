Владимирская и Архангельская области налаживают сотрудничество

Владимирская и Архангельская области подписали Соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют взаимодействовать по широкому кругу вопросов, в том числе в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, культуры, архитектуры, строительства, спорта, туризма, молодёжной политики.

Отдельной статьей прописана поддержка процесса развития прямых связей между исполнительными органами государственной власти двух областей в сфере развития приоритетных направлений культуры, туризма, спорта, образования и молодежной политики.

Кроме того, регионы намерены взаимодействовать по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере разработки и реализации соответствующих программ, установления и расширения деловых контактов между субъектами малого и среднего бизнеса Владимирской и Архангельской областей.

Будет укрепляться сотрудничество и в сельскохозяйственной отрасли, в том числе - в части подготовки квалифицированных кадров для предприятий агропромышленного комплекса.

Автор: Владимирская служба новостей