Владимирская и Нижегородская области будут сотрудничать во всех сферах жизни регионов
Владимирская и Нижегородская области подписали Соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют взаимодействовать во всех сферах социально-экономической деятельности, а также содействовать в установлении долговременных связей между учреждениями культуры, туризма, спорта, образования и молодежной политики.
Кроме того, регионы будут укреплять сотрудничество по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере разработки и реализации соответствующих программ, установления и расширения деловых контактов между субъектами малого и среднего бизнеса Владимирской и Нижегородской областей.
Документ призван содействовать привлечению инвестиций и созданию совместных организаций в сферах, представляющих взаимный интерес. Будет укрепляться сотрудничество и в сельскохозяйственной отрасли, в том числе - в части подготовки квалифицированных кадров для предприятий агропромышленного комплекса регионов.
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