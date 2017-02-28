Владимирская и Нижегородская области будут сотрудничать во всех сферах жизни регионов

Владимирская и Нижегородская области подписали Соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют взаимодействовать во всех сферах социально-экономической деятельности, а также содействовать в установлении долговременных связей между учреждениями культуры, туризма, спорта, образования и молодежной политики.

Кроме того, регионы будут укреплять сотрудничество по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере разработки и реализации соответствующих программ, установления и расширения деловых контактов между субъектами малого и среднего бизнеса Владимирской и Нижегородской областей.

Документ призван содействовать привлечению инвестиций и созданию совместных организаций в сферах, представляющих взаимный интерес. Будет укрепляться сотрудничество и в сельскохозяйственной отрасли, в том числе - в части подготовки квалифицированных кадров для предприятий агропромышленного комплекса регионов.





Автор: Владимирская служба новостей