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Новости
28.02.2017 09:49

Федеральные дорожники оперативно устраняют дефекты покрытия на М-7 «Волга» во Владимирской области
С начала 2017 года для ликвидации дефектов покрытия на федеральных дорогах 33-го региона дорожники использовали более 120 тонн литого асфальта, сообщили в федеральном казенном учреждении Упрдор Москва – Нижний Новгород. Только за прошедшие выходные на ликвидацию дефектов ушло более 45 тонн литой асфальтобетонной смеси.
В черте Владимира на наиболее проблемных участках с 0 по 7 и с 10 по 21 километры федеральной дороги М-7 «Волга» подъезд к Иваново (улицы Ноябрьская, Московское шоссе, улица Лакина) запланировано проведение капремонта. Работы намечены на 2018 – 2019 годы. На подъездной дороге к Владимиру от трассы М-7 «Волга» с 0 по 27 километр ремонт будет проведен в 2018 году.
ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород заинтересовано в получении обратной связи от участников дорожного движения. Замечания и предложения по дорожной ситуации принимаются по телефону 8-800-505-76-52.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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