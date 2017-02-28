Федеральные дорожники оперативно устраняют дефекты покрытия на М-7 «Волга» во Владимирской области

С начала 2017 года для ликвидации дефектов покрытия на федеральных дорогах 33-го региона дорожники использовали более 120 тонн литого асфальта, сообщили в федеральном казенном учреждении Упрдор Москва – Нижний Новгород. Только за прошедшие выходные на ликвидацию дефектов ушло более 45 тонн литой асфальтобетонной смеси.

В черте Владимира на наиболее проблемных участках с 0 по 7 и с 10 по 21 километры федеральной дороги М-7 «Волга» подъезд к Иваново (улицы Ноябрьская, Московское шоссе, улица Лакина) запланировано проведение капремонта. Работы намечены на 2018 – 2019 годы. На подъездной дороге к Владимиру от трассы М-7 «Волга» с 0 по 27 километр ремонт будет проведен в 2018 году.

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород заинтересовано в получении обратной связи от участников дорожного движения. Замечания и предложения по дорожной ситуации принимаются по телефону 8-800-505-76-52.

Автор: Владимирская служба новостей