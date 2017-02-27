Эпидпорог в 33 регионе превышен почти на 30%

За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 12 тысяч человек, около 9 тысяч из которых — дети. Эпидпорог превышен почти на 30%. Гриппом никто не заболел. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, где в лечебные учреждения обратилось около 3,5 тысяч человек, а также в Кольчугинском, Ковровском и Гусь-Хрустальном районах.

На вынужденные каникулы были распущены 2 класса в Кольчугинском р-не, 8 классов в Ковровском р-не, а также полностью закрыт детский сад и 1 группа детского сада. Также закрыты 2 класса в Гусь-Хрустальном р-не и частично 1 детский сад.

Автор: Владимирская служба новостей