"СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА" среди силовых структур. Итоги.

Завершился восьмой традиционный чемпионат Владимирской области по бильярдному спорту "СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА" среди силовых структур, посвящённый Дню Защитника Отечества. В турнире приняли участие 14 команд и 43 спортсмена. Чемпионом в личном зачёте стал Андрей Лаврухин, 2 место — у Романа Дмитриева, бронзовые медали - у Андрея Федосова и Александра Седова. В командном зачёте 1 место заняла команда Прокуратуры - 1, 2 место - у команды Национальной Гвардии, 3 место завоевала команда УФСИН - 1, и 4 место у Войсковой части ракетной армии — 1.

Информационный партнер турнира - "Русское радио Владимир".

Автор: Владимирская служба новостей