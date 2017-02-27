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Новости
27.02.2017 16:20

"СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА" среди силовых структур. Итоги.
Завершился восьмой традиционный чемпионат Владимирской области по бильярдному спорту "СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА" среди силовых структур, посвящённый Дню Защитника Отечества. В турнире приняли участие 14 команд и 43 спортсмена. Чемпионом в личном зачёте стал Андрей Лаврухин, 2 место — у Романа Дмитриева, бронзовые медали - у Андрея Федосова и Александра Седова. В командном зачёте 1 место заняла команда Прокуратуры - 1, 2 место - у команды Национальной Гвардии, 3 место завоевала команда УФСИН - 1, и 4 место у Войсковой части ракетной армии — 1.
Информационный партнер турнира - "Русское радио Владимир".

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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