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Новости
27.02.2017 15:59

В Коврове прикрыли два наркопритона
В Коврове прикрыли два наркопритона. По данным регионального Управления МВД, в течение года 39-летний мужчина в своей квартире на улице Лопатина организовал притон для потребления наркотиков. В ходе обыска  были обнаружены металлические миски, рюмки, шприцы и лезвии со следами «синтетики». Еще одна «нехорошая» квартира находилась на улице Федорова. Ее хозяином был 32-летний ковровчанин. Полицейские изъяли использованные шприцы и посуду. В настоящее время в отношении обоих мужчин возбуждены уголовные  дела.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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