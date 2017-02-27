В Коврове прикрыли два наркопритона

В Коврове прикрыли два наркопритона. По данным регионального Управления МВД, в течение года 39-летний мужчина в своей квартире на улице Лопатина организовал притон для потребления наркотиков. В ходе обыска были обнаружены металлические миски, рюмки, шприцы и лезвии со следами «синтетики». Еще одна «нехорошая» квартира находилась на улице Федорова. Ее хозяином был 32-летний ковровчанин. Полицейские изъяли использованные шприцы и посуду. В настоящее время в отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей