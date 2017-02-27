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Новости
27.02.2017 14:17

Молодой человек обокрал ребенка
В Кольчугинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Московского региона. Он подозревается в совершении мошенничества. По данным регионального Управления МВД, в конце января молодой человек находился в торговом центре. В тот момент, когда малолетний сын владелицы одного из павильонов остался один, мужчина открыто похитил у него ноутбук и золотое кольцо. Материальный ущерб составил 38 тысяч рублей. Поймали преступника почти сразу. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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