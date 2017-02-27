Молодой человек обокрал ребенка

В Кольчугинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Московского региона. Он подозревается в совершении мошенничества. По данным регионального Управления МВД, в конце января молодой человек находился в торговом центре. В тот момент, когда малолетний сын владелицы одного из павильонов остался один, мужчина открыто похитил у него ноутбук и золотое кольцо. Материальный ущерб составил 38 тысяч рублей. Поймали преступника почти сразу. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Автор: Владимирская служба новостей