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27.02.2017 08:14

У православных начинается Великий пост
С сегодняшнего дня у православных начинается Великий пост. Он продлится 48 дней до праздника Пасхи — 16 апреля. С особой строгостью принято соблюдать первую и последнюю Страстную неделю. Сегодня – Чистый понедельник. В этот день на Руси существовал обычай чистить дом от "духа масленицы" и ходить в баню. По церковному уставу предписано полностью воздерживаться от пищи, можно пить только воду. Начиная со вторника можно есть овощи, фрукты, хлеб. В остальные постные недели из рациона исключается мясная, молочная пища и яйца, иногда допускается красное вино. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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