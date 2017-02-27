У православных начинается Великий пост

С сегодняшнего дня у православных начинается Великий пост. Он продлится 48 дней до праздника Пасхи — 16 апреля. С особой строгостью принято соблюдать первую и последнюю Страстную неделю. Сегодня – Чистый понедельник. В этот день на Руси существовал обычай чистить дом от "духа масленицы" и ходить в баню. По церковному уставу предписано полностью воздерживаться от пищи, можно пить только воду. Начиная со вторника можно есть овощи, фрукты, хлеб. В остальные постные недели из рациона исключается мясная, молочная пища и яйца, иногда допускается красное вино.

Автор: Владимирская служба новостей