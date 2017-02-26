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Новости
26.02.2017 16:09

Два ДТП - трое погибших
Два смертельных ДТП произошли в минувшую субботу во Владимирской области. Так, в Собинском районе на трассе М7 «Волга» «Скания» с полуприцепом выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «Дэу Матиз». В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. А в Камешковском районе произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2112» с автобусом «СЕТРА». Водитель и пассажир легковушки  скончались до приезда скорой помощи. Водитель и кондуктор автобуса получили небольшие травмы. Пассажиры автобуса не пострадали.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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