6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
26.02.2017 16:01

Автобусы в Веризино-2 планируется пустить уже во второй половине марта
Автобусы в Веризино-2 планируется пустить уже во второй половине марта. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Шохин. Оба маршрута будут социальными. Первый автобус с предварительным номером 4-С свяжет Веризино-2 с улицей Горького и Восточным районом. Маршрут проложили с заездом на площадь Ленина, возвратом на «пекинку» и условным «кольцом» по улицам Безыменского, Комиссарова, Егорова, Растопчина и Куйбышева.
Еще один маршрут с предварительным номером 9-С свяжет Веризино-2 с Юго-Западным районом - через улицы Куйбышева, Горького, Мира, Октябрьский и Ленинский проспекты, улицы Верхняя Дуброва и Тихонравова.
Со схемой движения можно ознакомиться на официальном сайте администрации города vladimir-city.ru

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт