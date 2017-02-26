Автобусы в Веризино-2 планируется пустить уже во второй половине марта

Автобусы в Веризино-2 планируется пустить уже во второй половине марта. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Шохин. Оба маршрута будут социальными. Первый автобус с предварительным номером 4-С свяжет Веризино-2 с улицей Горького и Восточным районом. Маршрут проложили с заездом на площадь Ленина, возвратом на «пекинку» и условным «кольцом» по улицам Безыменского, Комиссарова, Егорова, Растопчина и Куйбышева.

Еще один маршрут с предварительным номером 9-С свяжет Веризино-2 с Юго-Западным районом - через улицы Куйбышева, Горького, Мира, Октябрьский и Ленинский проспекты, улицы Верхняя Дуброва и Тихонравова.

Со схемой движения можно ознакомиться на официальном сайте администрации города vladimir-city.ru

Автор: Владимирская служба новостей