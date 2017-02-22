В Муроме трое человек отравились бытовым газом. Есть погибшие.

В Муроме трое человек отравились бытовым газом. По предварительным данным, накануне в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее брат и члены его семьи в течение дня не отвечают на звонки. Прибывшие на место специалисты вскрыли дверь квартиры, где обнаружили троих человек. Мужчину и женщину спасти не удалось, а их 29-летний сын в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Все члены семьи отравились бытовым газом.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и объективных причин произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Владимирская служба новостей