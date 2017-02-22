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День семьи, любви и верности в Муроме
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Новости
22.02.2017 13:55

В Муроме трое человек отравились бытовым газом. Есть погибшие.
В Муроме трое человек отравились бытовым газом. По предварительным данным, накануне в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее брат и члены его семьи в течение дня не отвечают на звонки. Прибывшие на место специалисты вскрыли дверь квартиры, где обнаружили троих человек. Мужчину и женщину спасти не удалось, а их 29-летний сын в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Все члены семьи отравились бытовым газом. 
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и объективных причин произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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