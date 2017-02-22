17-летняя девочка покончила с собой

17-летняя девочка покончила с собой. Трагедия произошла накануне в Ленинском районе города Владимир. Известно, что подросток воспитывалась в полной благополучной семье, обладала творческим потенциалом, хорошо рисовала, обучалась в колледже по специальности дизайнер, отличалась позитивностью, добротой и общительностью В тоже время внутренне была в определенной степени замкнута.

Накануне несовершеннолетняя приняла решение о добровольном уходе из жизни. С места происшествия она была доставлена в больницу с тяжелыми травмами, где вечером умерла.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствием тщательно и детально выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.





Автор: Владимирская служба новостей