Во Владимирской области выбрали лучших среди работников ЖКХ
Во Владимирской области выбрали лучших среди работников организаций ЖКХ.
В этом году в конкурсе приняли участие 87 специалистов из 63 предприятий, представляющих 20 муниципальных образований региона. Кроме этого, в испытаниях приняли участие 23 ученика профтехучилищ.
В итоге, лучшим электромонтером стал Евгений Артамонов из муромского «Водоканала». В номинации «Электросварщик» победил Денис Четвергов из «ВКС» «Владимиргортеплосеть». Среди газосварщиков победу одержал Александр Каршов из селивановской компании «Строитель -С». лучшим дворником стал Владимир Савко Евгеньевич из ковровского «ЭкоГрада». Среди слесарей-сантехников равных не было Владимиру Карпову из владимирской компании «Лидер». В номинации «Оператор котельной» первой стала Татьяна Казанская из «ВКС» «Теплосервис», г.Владимир. И лучшим слесарей аварийно-восстановительных работ стал Алексей Танаев из судогодской «ТехноАвтоматики».
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