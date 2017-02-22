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Новости
22.02.2017 12:36

Во Владимирской области выбрали лучших среди работников ЖКХ
Во Владимирской области выбрали лучших среди работников организаций ЖКХ. 
В этом году в конкурсе приняли участие 87 специалистов из 63 предприятий, представляющих 20 муниципальных образований региона. Кроме этого, в испытаниях приняли участие 23 ученика профтехучилищ. 
В итоге, лучшим электромонтером стал Евгений Артамонов из муромского «Водоканала». В номинации  «Электросварщик» победил  Денис Четвергов  из «ВКС» «Владимиргортеплосеть». Среди  газосварщиков победу одержал Александр  Каршов из селивановской компании «Строитель -С». лучшим дворником стал  Владимир Савко Евгеньевич из ковровского «ЭкоГрада». Среди слесарей-сантехников равных не было  Владимиру Карпову из владимирской компании «Лидер». В номинации «Оператор котельной» первой стала Татьяна Казанская из «ВКС» «Теплосервис», г.Владимир. И лучшим слесарей аварийно-восстановительных работ стал  Алексей Танаев из судогодской «ТехноАвтоматики».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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