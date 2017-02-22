Врачей на выездах будут сопровождать полицейские

В 33 регионе активно проводится работа по замене машин скорой на автомобили класса В, а это совершенно иной уровень оказания медицинской помощи. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин. Ежедневно выходят на работу 145 — 150 бригад скорой помощи, 90 процентов носят реанимационный характер. Кроме того, в крупных городах — Владимире, Муроме, Коврове — есть машины класса С (реанимобили), в их бригадах работают врачи. В 2017 году ведомство намерено дополнительно организовать до 10 реанимационных врачебных бригад. Также Александр Кирюхин поднял тему безопасности экипажей «скорой». Он рассказал, что уже существует и будет далее развиваться практика сопровождения сотрудниками полиции выездов к потенциально неадекватным, опасным пациентам.

Автор: Владимирская служба новостей