В 33 регионе появится ответственный за борьбу с допингом

В 33 регионе появится ответственный за борьбу с допингом. Депутаты комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи и СМИ рассмотрели поправки к областному закону «О физической культуре и спорте». По словам главы комитета Ольги Хохловой, этот человек будет взаимодействовать с российской антидопинговой организацией, федеральным органом исполнительной власти в области физкультуры и спорта, а также с федеральным органом, отвечающим за медико-биологическое и медицинское обеспечение спортсменов сборных команд России.

Автор: Владимирская служба новостей