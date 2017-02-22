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22.02.2017 12:18
В 33 регионе появится ответственный за борьбу с допингом
В 33 регионе появится ответственный за борьбу с допингом. Депутаты комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи и СМИ рассмотрели поправки к областному закону «О физической культуре и спорте». По словам главы комитета Ольги Хохловой, этот человек будет взаимодействовать с российской антидопинговой организацией, федеральным органом исполнительной власти в области физкультуры и спорта, а также с федеральным органом, отвечающим за медико-биологическое и медицинское обеспечение спортсменов сборных команд России.
Автор: Владимирская служба новостей