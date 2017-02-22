Депутаты ЗС поддержали инициативу сахалинских коллег

Депутаты Заксобрания Владимирского области поддержали проект закона, разработанный Сахалинской областной Думой. Авторы документа предлагают инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов компенсировать транспортные расходы на доставку твердого топлива. В настоящее время эти категории имеют право на получение 50% компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, а также расходов на топливо для отопления жилья, если в доме нет центрального отопления. При этом транспортные услуги за доставку топлива сегодня компенсируются только в случае предоставления документов, подтверждающих понесенные гражданами расходы.

Парламентарии предлагают инвалидам, независимо от места их проживания – компенсировать оплату исходя из нормативов потребления топлива и тарифов по его доставке в порядке, установленном законодательством.

Автор: Владимирская служба новостей