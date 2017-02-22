Владимир готовится к проводам зимы

Владимир готовится к проводам зимы. Основное праздничное действо развернется в воскресенье. В этот день на Соборной площади состоится большой фольклорный праздник: жителей и гостей города ждет праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов. Каждый час - 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00 - на площади пройдет розыгрыши призов. Взрослые и дети найдут себе развлечение по душе: скоморошьи потехи, интерактивные программы, обилие угощений, разнообразные мастер-классы, аттракционы и многое другое. Также владимирцы смогут включиться в спортивно-игровую программу «Удаль молодецкая, сила богатырская», которая будет проходить в форме игрового квеста по мотивам русских народных сказок, а девушки принять участие в конкурсе-дефиле «Масленица».

Также здесь гостей праздника ждет аппетитное «Блинное подворье», где можно будет угоститься блинами и горячим чаем. А в «Домике мастеров» в сквере Липки поучаствовать в мастер-классах по изготовлению игрушек из фетра, росписи деревянных ложек, а также превратить имбирные пряники в изящный кулинарный сувенир. Стартует программа на Соборной площади в 12.00.

С 15.00 до 16.00 на катке на Пушкинском бульваре будут организованы народные забавы: «Метание валенка», «Перетягивание каната», «Кольцеброс».

В полдень начнется и народное гулянье на площади Победы. Здесь развернутся театрализованные представления, мастер-классы, закружат хороводы. Каждый желающий сможет сфотографироваться с масленичными куклами, которые приняли участие в конкурсе «Соломенная Масленица».

А в 11.00 праздник начнется у Дворца детского (юношеского» творчества (сжигание чучела Масленицы в 14.00); в парк «Дружба» на народные гулянья приглашают к 11.00 (сжигание чучела Масленицы в 13.00), в парке культуры и отдыха «Загородный» также в 11.00 (сжигание чучела Масленицы в 15.00).





Автор: Владимирская служба новостей