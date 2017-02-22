Дню защитника Отечества посвящается

Сегодня во Дворце культуры и искусства пройдёт торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. В рамках мероприятия состоится награждение жителей области государственными наградами, Почетными грамотами и Благодарностями Президента России, а также Почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами администрации Владимирской области. После официальной части состоится большой праздничный концерт с участием ведущих коллективов и солистов 33-го региона. Начало в 2 часа дня.

Автор: Владимирская служба новостей