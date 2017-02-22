Получала пенсию умершего отца

Перед судом в Меленковском районе предстанет 39-летняя мошенница. По данным следствия, женщина, введя в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда РФ, незаконно получала пенсию своего умершего отца на банковскую карту, ранее оформленную на его имя. Таким образом, за год она получила свыше 105 тысяч рублей. О смерти отца местная жительница умышленно умалчивала.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина грозит крупный штраф и лишение свободы до четырех лет.

Автор: Владимирская служба новостей