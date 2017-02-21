Наркопривет из соседнего региона

В городе Владимир сотрудники полиции задержали молодого человека из Ивановской области. При досмотре у него были найдены синтетические наркотики, расфасованные в полимерные пакеты и фольгированные свертки, а также электронные весы и упаковочный материал. Общая масса изъятой «синтетики» составила 300 граммов. По словам мужчины, он приехал в город Владимир для продажи наркотиков методом тайников-закладок. В отношении ивановца возбуждено уголовное дело.









Автор: Владимирская служба новостей