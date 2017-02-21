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Новости
21.02.2017 13:08

Наркопривет из соседнего региона
В городе Владимир сотрудники полиции задержали молодого человека из Ивановской области. При досмотре у него были найдены синтетические наркотики, расфасованные в полимерные пакеты и фольгированные свертки, а также электронные весы и упаковочный материал. Общая масса изъятой «синтетики» составила 300 граммов. По словам мужчины, он приехал в город Владимир для продажи наркотиков методом тайников-закладок. В отношении ивановца возбуждено уголовное дело.



Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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