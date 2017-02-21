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Новости
21.02.2017 12:51

В Коврове "девятка" провалилась под асфальт
Сегодня утром в Коврове "девятка" провалилась под асфальт. Авария произошла на том участке дороги, где три недели назад коммунальщики ликвидировали прорыв трубопровода. Автомобиль из ямы достали. Водитель не пострадал. По данных местных СМИ, дорога была отремонтирована в августе прошлого года к форуму «Россия – спортивная держава» и приезду Президента Владимира Путина. Однако из-за прорыва сети холодного водоснабжения, хороший асфальт не долго радовал автомобилистов. 

Фото из группы “ВК” “Подслушано Автомобилистов”

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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