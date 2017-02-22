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Новости
22.02.2017 08:48

Во Владимир съедутся молодые гимнасты из 11 регионов России
Сегодня в городе Владимир состоится открытие первенства ЦФО по спортивной гимнастике среди юниоров. Соревнования пройдут на базе Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Николая Толкачева. Участие примут более 60 спортсменов из 11 регионов России.
Завтра пройдут квалификационные соревнования и финал командных соревнований. 24 февраля состоятся финальные соревнования в многоборье, а 25 февраля - финалы в отдельных видах многоборья.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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