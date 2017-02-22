Во Владимир съедутся молодые гимнасты из 11 регионов России

Сегодня в городе Владимир состоится открытие первенства ЦФО по спортивной гимнастике среди юниоров. Соревнования пройдут на базе Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Николая Толкачева. Участие примут более 60 спортсменов из 11 регионов России.

Завтра пройдут квалификационные соревнования и финал командных соревнований. 24 февраля состоятся финальные соревнования в многоборье, а 25 февраля - финалы в отдельных видах многоборья.

Автор: Владимирская служба новостей