Перед судом предстанет мужчина, избивший врача

Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который напал на врача «Скорой помощи». Напомним, инцидент произошел 21 января. По данным следствия, молодого человека избили в ночном клубе. Прибывшие на место медики доставили его в больницу. Однако там, во время оказания медпомощи, мужчина схватил врача за одежду и ударил ее в область грудной клетки и головы. Женщина получила серьезные травмы. Долгое время находилась в стационаре больницы, в настоящее время продолжает лечение в амбулаторных условиях.

По словам самого пациента, который находился в состоянии алкогольного опьянения, ему показалось, что его продолжают избивать неизвестные, поэтому он и стал махать кулаками.

Расследование уголовного дела продолжается. Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы.

Автор: Владимирская служба новостей