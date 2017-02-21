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Новости
21.02.2017 12:00

Перед судом предстанет мужчина, избивший врача
Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который напал на врача «Скорой помощи». Напомним, инцидент произошел 21 января. По данным следствия, молодого человека избили в ночном клубе. Прибывшие на место медики доставили его в больницу. Однако там, во время оказания медпомощи, мужчина схватил врача за одежду и ударил ее в область грудной клетки и головы. Женщина получила серьезные травмы. Долгое время находилась в стационаре больницы, в настоящее время продолжает лечение в амбулаторных условиях.
По словам самого пациента, который находился в состоянии алкогольного опьянения, ему показалось, что его продолжают избивать неизвестные, поэтому он и стал махать кулаками. 
Расследование уголовного дела продолжается. Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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