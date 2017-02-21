Банковская карта МегаФона теперь с бесплатной доставкой на дом

С февраля при заказе любого голосового тарифного плана на сайте интернет-магазина МегаФон владимирцы могут получить банковскую карту со счетом мобильного абсолютно бесплатно. Доставка осуществляется курьером в пределах города Владимира.

Особенность карты заключается в том, что ее счет является счетом мобильного телефона, это позволяет свободно распоряжаться средствами на балансе телефона: оплачивать покупки, совершать переводы без комиссии, а также зарабатывать на процентах.

Карта имеет бесплатное годовое обслуживание, cashback (вознаграждение за покупки у партнеров) до 15% от суммы покупки и возможность ежемесячных начислений на остаток счета из расчета 8% годовых.

Для перевода другому абоненту «МегаФона» нужно просто пополнить его мобильный счет любым привычным способом (через терминал, банкомат, онлайн-банк, в офисе и так далее), и деньги моментально и без комиссии окажутся на его карте. При этом, абсолютно неважно, в какой точке России или мира он находится.

Карты платежной системы MasterCard эмитированы банком Round и отвечают всем требованиям безопасности, предъявляемым к банковским картам. Кроме того, абоненты тарифных планов «Всё включено» M/L/XL/VIP могут получить карту статуса Gold, которая имеет технологию бесконтактной оплаты PayPass, это не только экономит время, но и делает процесс оплаты еще более безопасным.





«Карта МегаФон Банк уже зарекомендовала себя. Сегодня несколько сотен тысяч клиентов компании оценили ее преимущества. Мы решили упростить процедуру получения карты для новых владельцев, тем самым сэкономив их время на визит в офис продаж. Все, что вам нужно для получения: оформить заказ на сайте компании и приготовить паспорт», - прокомментировал директор Владимирского регионального отделения Центрального филиала компании «МегаФон» Иван Власов.





Карта может быть удобна для оплаты небольших покупок, а также в качестве первой банковской карты для детей или дополнительной для фрилансеров.

Подробнее о карте – на сайте https://bank.megafon.ru/

Автор: Владимирская служба новостей