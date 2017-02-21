На пожаре погиб мужчина

На пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла сегодня ночью на улице Соколова-Соколенка Владимира. Горела квартира в доме №3б. Общая площадь пожара составила 2 кв.м. из дома было эвакуировано 10 человек. В горящей квартире было найдено тело 46-летнего мужчины.

Причина пожара устанавливается.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 9 единиц техники, 25 человек, в том числе от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники.





Автор: Владимирская служба новостей