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Новости
21.02.2017 10:23

На пожаре погиб мужчина
На пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла сегодня ночью на улице  Соколова-Соколенка Владимира. Горела квартира в доме №3б. Общая площадь пожара составила 2 кв.м. из дома было эвакуировано 10 человек. В горящей квартире было найдено тело 46-летнего мужчины. 
Причина пожара устанавливается.
К ликвидации последствий пожара привлекалось 9 единиц техники, 25 человек, в том числе от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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