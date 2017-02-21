Эпидпорог в регионе превышен на 53%

За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 14,5 тысяч человек, более 10 тысяч из которых — дети. Эпидпорог превышен почти на 53%. «Гонконгским» гриппом заболели 4 человека, у 11-ти обнаружен грипп В. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, где в лечебные учреждения обратилось более 4 тысяч человек, а также в Гусь-Хрустальном, Муромском и Ковровском районах.

С учетом заболеваемости детей и в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний в регионе были частично закрыты 8 школ в Муромском р-не, 5 школ в Ковровском р-не, 2 школы в городе Владимир и 4 школы в Гусь-Хрустальном.

Автор: Владимирская служба новостей