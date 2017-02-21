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21.02.2017 09:49

Владимирский спортсмен завоевал 3 золотые медали на первенстве России по армрестлингу
Владимирский спортсмен Александр Кузьмин завоевал 3 золотые медали на первенстве России по армрестлингу, которое прошло в городе Протвино Московской области.
Спортсмен из Кольчугино занял три первых места в борьбе правой рукой, левой рукой и в общем зачете среди юниоров 16-18 лет в весовой категории до 80 кг. 
В этой возрастной и весовой категории наряду с Александром Кузьминым выступал 21 армрестлер из Московской, Белгородской, Брянской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также из Алтайского и Краснодарского краёв, из республик Северная Осетия-Алания и Татарстан.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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