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Новости
21.02.2017 09:47

Владимирские полицейские задержали сбытчика поддельных купюр
Владимирские полицейские задержали сбытчика поддельных купюр. Им оказался 40-летний уроженец Республики Армения. На протяжении месяца мужчина расплачивался фальшивками в различных торговых точках города. Известно о трех фактах. Поймали преступника в Москве. При досмотре у него были обнаружены пять подделок номиналом 5 тысяч рублей.
В отношении уроженца Армении возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы плюс штраф до одного миллиона рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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