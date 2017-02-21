Владимирские полицейские задержали сбытчика поддельных купюр

Владимирские полицейские задержали сбытчика поддельных купюр. Им оказался 40-летний уроженец Республики Армения. На протяжении месяца мужчина расплачивался фальшивками в различных торговых точках города. Известно о трех фактах. Поймали преступника в Москве. При досмотре у него были обнаружены пять подделок номиналом 5 тысяч рублей.

В отношении уроженца Армении возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы плюс штраф до одного миллиона рублей.

Автор: Владимирская служба новостей