В Центре классической музыки выступят "Виртуозы Москвы"

На этой неделе Центр классической музыки вновь принимает ансамбль солистов камерного оркестра "Виртуозы Москвы". По традиции, этот концерт музыканты посвятят своему другу и талантливому альтисту Дмитрию Глебову - уроженцу Владимира, который трагически погиб в июле 2010 года. Все вырученные средства будут переданы семье исполнителя. Концерт состоится 26 февраля в 18-30.

Отметим, первый концерт на Владимирской земле в память Дмитрия Глебова солисты дали в 2011 году. Друг альтиста - скрипач ансамбля Виталий Хандрас вспоминает:





"Идея эта полностью моя, именно я предложил каждый год приезжать во Владимир, на его родину, и памяти Дмитрия играть концерты. Дима был прекрасным человеком и замечательным инструменталистом. С ним я познакомился в 1992 году, когда пришел в консерваторию. Мы жили в одной комнате в общежитии, потом работали в одном ансамбле, переиграли много музыки вместе. На работе проводили зачастую больше времени, чем дома, стали как родные. А уход близкого человека - тяжелая потеря. Его приняли в состав "Виртуозов Москвы" в 2000 году, а до этого он много лет гастролировал и сольно, и в составе камерных ансамблей и оркестров по России, Европе, Америке. Потом случилась эта автокатастрофа..."

Автор: Владимирская служба новостей