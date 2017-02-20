Во Владимире прогнозируются неблагоприятные погодные условия

Во Владимире прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По данным синоптиков, сегодня ночью и завтра ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7 - 12 м/с, порывы 12 - 17 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °С., днем -2…+3 °С.

Не исключается возникновение ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.

Автор: Владимирская служба новостей