Кубок Губернатора Владимирской области по русским тройкам вновь отправился в Кострому

В Петушинском районе состоялся 13-й турнир по экипажной езде «Большой Владимирский тракт». В этом году он был посвящён 50-летию «Золотого кольца России».

В турнире приняли участие 39 экипажей из Вологодской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей, которые соревновались в фигурной манежной езде, паркуре (преодолении полосы препятствий) и бегах «взапуски» по заснеженному полю. Были представлены все типы запряжек и экипажей.

В итоге Кубок губернатора завоевал Евгений Морозов из Костромы. Он выступал на двух тройках и занял первое и второе место. Третьим по итогам соревнований стал Алексей Чистяков, представляющий Вологодский конный завод.

Автор: Владимирская служба новостей