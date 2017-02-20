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Новости
20.02.2017 16:00

Регион переходит в режим Повышенной готовности
С 22 по 27 февраля в 33 регионе будет действовать режим Повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Светлана Орлова. 
В целях обеспечения защиты граждан от чрезвычайных ситуаций органам управления всех уровней поставлена задача обеспечить устойчивое функционирование объектов электроэнергетики, экономики и жизнеобеспечения населения, безопасность мест проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.
Руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций и организаций рекомендовано провести выполнение мероприятий режима функционирования Повышенной готовности, принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб и систем энергоснабжения.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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