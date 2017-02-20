Регион переходит в режим Повышенной готовности

С 22 по 27 февраля в 33 регионе будет действовать режим Повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Светлана Орлова.

В целях обеспечения защиты граждан от чрезвычайных ситуаций органам управления всех уровней поставлена задача обеспечить устойчивое функционирование объектов электроэнергетики, экономики и жизнеобеспечения населения, безопасность мест проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

Руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций и организаций рекомендовано провести выполнение мероприятий режима функционирования Повышенной готовности, принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб и систем энергоснабжения.





Автор: Владимирская служба новостей