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Новости
20.02.2017 14:30

Родители выпускников сдадут ЕГЭ
Завтра город Владимир присоединится ко всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Попробовать свои силы и узнать, что же такое единый государственный экзамен по русскому языку, насколько он труден, в чем его особенность, смогут и родители владимирских выпускников 2017 года.
Акция организована Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки с целью повышения информированности родителей об особенностях экзаменационных процедур. 
ЕГЭ по русскому языку уже сдали тысячи родителей, до конца февраля подобные экзамены пройдут во всех регионах нашей страны. Завтра за парты сядут родители владимирских выпускников.
Мероприятие пройдет в 10.00 на базе МАОУ «Гимназия №35» (ул. Комиссарова, 39).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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