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Новости
20.02.2017 14:00

Владимирская самбистка представит Россию на первенстве Мира 2017
Спортсменка из Владимирской области Анастасия Хомячкова стала победительницей первенства России по самбо, которое проходило в городе Выкса Нижегородской области с 14 по 17 февраля. 
Анастасия Хомячкова тренируется в Юрьев-Польском детском оздоровительно-образовательном спортивном центре и является мастером спорта. На пути к финалу первенства России Настя одержала четыре досрочных победы в весовой категории до 68 кг. А в финальной схватке она за 38 секунд победила спортсменку из Самары. 
Прошедшие в Выксе соревнования были отборочными для комплектования сборной команды России для участия в первенстве Европы и Мира. Анастасия Хомячкова представит нашу страну на первенстве Мира 2017 года, которое пройдёт в начале октября в Сербии. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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