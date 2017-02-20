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Новости
20.02.2017 13:05

Подробности смертельной аварии в Александровском районе
Стали известны новые подробности смертельной аварии, которая произошла сегодня утром в Александровском районе. Напомним, на трассе «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» водитель «Mitsubishi Pajero Sport», превысив скорость, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «ЗАЗ Vida». В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое человек: 55-летний пассажир второго автомобиля и пассажир первой машины - 11-летний ребенок. В больницу были доставлены водители обоих автомобилей, а также 41-летняя и 7-летняя пассажиры «Mitsubishi Pajero Sport».По факту дорожного происшествия проводится проверка.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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