В Муроме перед судом предстанет 21-летняя мошенница

В Муроме перед судом предстанет 21-летняя мошенница. По данным следствия, летом 2015 года в магазине «Евросеть» девушка взяла в кредит два планшета на общую сумму почти 40 тысяч рублей. Однако продавцу она сообщила ложные сведения о месте работы и зарплате. В итоге один планшет она продала, а деньги потратила на личные нужды. Возвращать кредит она не собиралась. На допросе девушка призналась, что о схеме мошенничества она узнала от соседей.

Автор: Владимирская служба новостей