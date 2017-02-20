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Новости
20.02.2017 11:43

В Муроме перед судом предстанет 21-летняя мошенница
В Муроме перед судом предстанет 21-летняя мошенница. По данным следствия, летом 2015 года в магазине «Евросеть» девушка взяла в кредит два планшета на общую сумму почти 40 тысяч рублей. Однако продавцу она сообщила ложные сведения о месте работы и зарплате. В итоге один планшет она продала, а деньги потратила на личные нужды. Возвращать кредит она не собиралась. На допросе девушка призналась, что о схеме мошенничества она узнала от соседей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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