В ДТП погибла 11-летняя девочка

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Александровском районе. На трассе «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» «Mitsubishi Pajero» выехал на полосу встречного движения, где врезался «ЗАЗ Sens». В результате в аварии погибли два человека: пассажирка первой машины 11-летняя девочка и пассажир второго автомобиля. В больницу были доставлены водитель «Mitsubishi Pajero», а также 41-летний и 5-летний пассажиры иномарки.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и спасатели. Все обстоятельства и полные данные участников смертельной аварии уточняются.

Автор: Владимирская служба новостей