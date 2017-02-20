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Новости
20.02.2017 09:54

В ДТП погибла 11-летняя девочка
Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Александровском районе. На трассе «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» «Mitsubishi Pajero» выехал на полосу встречного движения, где врезался «ЗАЗ Sens». В результате в аварии погибли два человека: пассажирка первой машины 11-летняя девочка и пассажир второго автомобиля. В больницу были доставлены водитель «Mitsubishi Pajero», а также 41-летний и 5-летний пассажиры иномарки.
На месте ДТП работают сотрудники полиции и спасатели. Все обстоятельства и полные данные участников смертельной аварии уточняются.  

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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