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Новости
19.02.2017 14:14

Отремонтированное родильное отделение роддома №2 Владимира начало принимать первых пациенток
Отремонтированное родильное отделение роддома №2 города Владимира начало принимать первых пациенток. После ремонта напольное покрытие родильного отделения отделано керамогранитом, стены облицованы кафелем, заменена сантехника и электропроводка, поставлено современное медицинское оборудование. Медицинский арсенал пополнился аппаратом селл-сейвер. Эта система для непрерывной аутотрансфузии крови при обильных кровопотерях. Кровь пациентки  очищается, а затем снова поступает в организм. Также появился тромбоэластограф – аппарат, который позволяет контролировать баланс свертывающей системы крови и на основе полученных данных выбирать оптимальную тактику ведения пациента.
Наружные ремонтные работы также близки к завершению – отремонтированы кровля и фасад, благоустроена прилегающая территория, установлены новая система вентиляции, а также система видеонаблюдения в предродовых палатах, родовых залах и палатах интенсивной терапии.
По словам руководителя родильного дома, система видеонаблюдения повысит уровень безопасности женщин во время ночных дежурств. Снаружи здания и внутри установлено 20 камер. Устройства работают в фоновом режиме и установлены таким образом, что лицо пациентки в кадр не попадает. 
По данным на 31 декабря прошлого года, за все время своего существования роддом принял более 138 834 родов. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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