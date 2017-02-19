Отремонтированное родильное отделение роддома №2 Владимира начало принимать первых пациенток

Отремонтированное родильное отделение роддома №2 города Владимира начало принимать первых пациенток. После ремонта напольное покрытие родильного отделения отделано керамогранитом, стены облицованы кафелем, заменена сантехника и электропроводка, поставлено современное медицинское оборудование. Медицинский арсенал пополнился аппаратом селл-сейвер. Эта система для непрерывной аутотрансфузии крови при обильных кровопотерях. Кровь пациентки очищается, а затем снова поступает в организм. Также появился тромбоэластограф – аппарат, который позволяет контролировать баланс свертывающей системы крови и на основе полученных данных выбирать оптимальную тактику ведения пациента.

Наружные ремонтные работы также близки к завершению – отремонтированы кровля и фасад, благоустроена прилегающая территория, установлены новая система вентиляции, а также система видеонаблюдения в предродовых палатах, родовых залах и палатах интенсивной терапии.

По словам руководителя родильного дома, система видеонаблюдения повысит уровень безопасности женщин во время ночных дежурств. Снаружи здания и внутри установлено 20 камер. Устройства работают в фоновом режиме и установлены таким образом, что лицо пациентки в кадр не попадает.

По данным на 31 декабря прошлого года, за все время своего существования роддом принял более 138 834 родов.





Автор: Владимирская служба новостей