В парке «Дружба» - плясовая Масленица

В предстоящее воскресенье в парке «Дружба» Владимира всех гостей ждет плясовая, игровая, задорная Масленица.

Танцевальные коллективы "Владимирец" и "Сузорье", учащиеся Детской школы хореографии покажут свой талант со сцены. Все желающие смогут показать свое мастерство в танцевальных конкурсах ("Барыня", "Цыганочка", "Русская плясовая"). А после сожжения чучела Масленицы все пришедшие в едином порыве спляшут массовый "Русский перепляс".

Красочное театрализованное действо в исполнении «Культурно-досугового комплекса» мкр. Энергетик" позволит каждому участнику окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом. Гости смогут поплясать и попеть вместе с профессиональными музыкантами: заслуженной артисткой РФ Еленой Молодцовой, ансамблем русской песни «Аннинский дворик» и детским ансамблем "Усладики".

На пяти площадках детей и взрослых ждут молодецкие забавы, бои "стенка на стенку", "ледяной" столб с подарками, перетягивание каната, бег в мешках, распиливание бревна на скорость, бои подушками, волейбольный и футбольный турниры, конкурсы, викторины и творческие мастер-классы. Традиционно в парке пройдет Чемпионат по поеданию блинов.

На территории парка развернутся праздничные шатры с блинами, горячим чаем и разнообразной снедью, ярмарка мастеров. Будет организовано катание на лошадях и аттракционах, а также многое другое.

Праздник начнется в 11 утра.

Автор: Владимирская служба новостей