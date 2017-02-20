В России началась Масленичная неделя

Масленица — это древний праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны. Еще до христианских времен его встречали широкими гуляниями, всяческими обрядами и хороводами. Древние люди в знак приветствия весеннего солнца пекли блины и сжигали чучело, как бы прогоняя зиму. Христиане же объясняют этот праздник как подготовку к Великому посту, и то что в народе называется «Масленицей», в церковном календаре обозначается как «Сырная неделя». Это связано с тем, что в последнюю неделю перед постом православным уже не разрешается есть мясо, зато нет запрета на всяческие молочные продукты и рыбу. Дата начала Масленицы каждый год меняется в зависимости от начала Великого поста, а каждый день праздничной недели носит свое специфическое название. К примеру, понедельник — «Встреча». В этот день начинали печь блины, а свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером сами приходили к сватам в гости. Вторник именуется как «Заигрыш». Тогда все масленичные обряды сводились к сватовству, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу. В среду будут «Лакомки», когда зятю положено прийти к теще на блины. В четверг — «Разгуляй». С этого дня начинаются самые широкие гуляния. Главное действие четверга — захват снежного городка. В пятницу проходят «Тещины вечерки», тогда уже зятья должны звать своих тещ в гости и угощать их блинами. Суббота — это «Золовкины посиделки». Новобрачная невеста должна пригласить к себе в гости золовку и подарить ей какой-нибудь подарок. В последний день Масленицы — Прощенное воскресенье — проходят «Проводы». В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения и начинаются великопостные службы. Также в этот день народ ходит в баню, а в конце праздника торжественно сжигает «чучело Масленицы».

Автор: Владимирская служба новостей