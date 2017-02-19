6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
19.02.2017 13:33

По вине отца погиб ребенок
Перед судом в Камешковском районе предстанет мужчина, по вине которого погибла его дочь. По данным прокуратуры, в ноябре прошлого года в деревне Плясицино  Дмитрий Чикалов остался дома со своим ребенком. Однако днем он ушел к друзьям, где распивал спиртные напитки, и оставил девочку одну. В это время  из-за неисправной проводки возник пожар. Выбраться из горящего помещения ребенок не смог. Девочка погибла на месте происшествия. 
Теперь ее отцу грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт