По вине отца погиб ребенок

Перед судом в Камешковском районе предстанет мужчина, по вине которого погибла его дочь. По данным прокуратуры, в ноябре прошлого года в деревне Плясицино Дмитрий Чикалов остался дома со своим ребенком. Однако днем он ушел к друзьям, где распивал спиртные напитки, и оставил девочку одну. В это время из-за неисправной проводки возник пожар. Выбраться из горящего помещения ребенок не смог. Девочка погибла на месте происшествия.

Теперь ее отцу грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Автор: Владимирская служба новостей