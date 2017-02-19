На ремонт дорог муниципалитеты Владимирской области получат свыше 840 миллионов

На ремонт дорог местного значения муниципалитеты Владимирской области получат свыше 840 миллионов рублей. В списке — 47 населенных пунктов. Самые большие субсидии получат Петушинский район (114,9 млн. рублей), города Владимир (85 млн. рублей), Суздаль (68,2 млн. рублей), Ковров (45,9 млн. рублей), Александров и Гусь-Хрустальный (35 млн. рублей), Кольчугино (30,6 млн. рублей), Вязники (30 млн. рублей) и посёлок Мстёра (31,8 млн. рублей).

Среди получателей субсидий также значатся посёлки Балакирево, Никологоры, Мелехово, Вольгинский, Городищи и Ставрово.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что субсидии были распределены с учётом анализа состояния дорог в территориях области, заявлений органов местного самоуправления, информации из открытых источников и обращений жителей региона. В частности, целый ряд муниципальных образований включён в список в соответствии с поручениями Губернатора, по итогам выездов Светланы Орловой в территории и после проведения ею личных приёмов граждан.

Автор: Владимирская служба новостей