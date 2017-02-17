Над Лыбедской магистралью может появится пешеходный мост

Администрация Владимира предлагает горожанам обсудить проект пешеходного моста через Лыбедскую магистраль.

Пешеходный мост, соединяющий улицу Луначарского со Спортивным переулком, будет построен над пешеходным тротуаром, который был проложен через русло бывшей реки Лыбедь, а теперь закрыт в связи со строительством Лыбедской магистрали.

Проектируемый мост соединит пешеходной связью историческую часть города с жилой застройкой Октябрьского района и будет способствовать безопасному переходу через проезжую часть Лыбедской магистрали. Это особенно важно, учитывая непосредственную близость школы №14 и расположенных в этом районе детско-юношеских спортивных школ.

Мост протяженностью 125 метров планируется установить на железобетонных опорах. Над пешеходным полотном предусмотрено устройство металлического каркаса с остеклением по периметру для защиты от осадков. Доступность моста для маломобильных групп населения будет обеспечена пандусами.

Владимирцам предлагается рассмотреть эскизы будущего моста и проголосовать «за» или «против» его строительства:

Кроме того, по электронному адресу remdor@vladimir-city.ru жители могут направлять свои предложения о строительстве пешеходных мостов в других районах города.

Автор: Владимирская служба новостей