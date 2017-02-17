Владимир расчистят от незаконной рекламы

С сегодняшнего дня в городе Владимир начался демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. В списке — около 100 баннеров. От стихийных растяжек избавят фасады зданий на улицах 850-летия, Белоконской, Вокзальной, Горького, Нижняя Дуброва, Полины Осипенко и Северной. Те предприниматели, кто не успеют самостоятельно снять рекламу, обратно получить вывески смогут в течение месяца, но перед этим они должны будут заплатить за демонтаж и хранение рекламной конструкции.





Автор: Владимирская служба новостей