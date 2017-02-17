"Муромский стрелочный завод" перешел в мобильную сеть МегаФона

16 февраля 2017 года, Владимирская область. Ведущее предприятие России по производству стрелочной продукции для железнодорожного транспорта «Муромский стрелочный завод» выбрал «МегаФон» поставщиком мобильных услуг. Качество голосовой связи и мобильного интернета уже оценили почти 100 сотрудников завода.

АО "Муромский стрелочный завод" производит пересечения и соединения для железнодорожных путей и линий высокоскоростного движения, для путей сортировочных станций и промышленных предприятий, горно-обогатительных и металлургических комбинатов, угольных бассейнов, тепловых и атомных электростанций, трамвайных линий и метрополитенов. Предприятие ежегодно осваивает и выпускает несколько видов инновационной продукции, имеет одну из самых развитых сбытовых сетей.





«В какой-то момент мы поняли, что цена на услуги корпоративной связи нуждается в пересмотре. Сотрудники МегаФона предложили тарифы линейки «Корпоративный безлимит», которые оптимально соответствовали нашим потребностям. Нам удалось значительно сократить затраты на связь, поэтому перенос номеров в МегаФон от другого оператора был логичным шагом. В планах - протестировать работу дополнительных высокотехнологичных сервисов компании» , - рассказал начальник отдела информационных технологий АО «Муромский стрелочный завод» Андрей Журавлев.





«Удобство линейки «Корпоративный безлимит» заключается в том, что клиент сам выбирает оптимальный для себя тариф, указав желаемый объём минут, SMS и гигабайт, и «географию» действия тарифа. Формат «конструктора» позволяет не переплачивать за услуги, которые не используются» прокомментировал директор Владимирского регионального отделения компании «МегаФон» Иван Власов.





Приятным бонусом является то, что каждому абоненту в рамках тарифа без дополнительной платы предоставляются безлимитные вызовы на номера «МегаФона» по всей России.

Автор: Владимирская служба новостей