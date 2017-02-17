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17.02.2017 15:55

Туристическому маршруту «Золотое кольцо России» - 50 лет
В этом году 50 лет исполняется туристическому маршруту «Золотое кольцо России». В предстоящее воскресенье Суздаль откроет юбилейный год обширной программой мероприятий, посвящённых этой дате.
В этот день в 10 утра у стен Спасо-Евфимиева монастыря пройдёт церемония открытия закладного камня в основание памятного знака в честь самого известного туристического маршрута и в память его автора - искусствоведа, литератора и журналиста Юрия Бычкова. 
Предусмотрена и деловая программа. В частности, с 10.30 до 12.30 по адресу ул. Ленина, д.121 состоится «круглый стол», а в здании администрации Суздаля с 13.00 до 16.30 часов пройдёт учебно-методический семинар о развитии туристской сферы 33-го региона.
На мероприятия приглашены члены семьи Юрия Бычкова, представители городов малого и большого «Золотого кольца России». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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