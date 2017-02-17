На 1000 мужчин во Владимирской области приходится 1211 женщин

На 1000 мужчин во Владимирской области приходится 1211 женщин, сообщает Владимирстат. Но не все так бесперспективно: наметился положительный тренд на сближение гендерной диспропорции. Если в 2010г. соотношение было 45% мужчин к 55% женщин, то в 2016г. 45,2% к 54,8%.

Более 60 процентов мужчин занимаются добычей полезных ископаемых; производством и распределением электроэнергии, газа и воды; строительством; транспортом и связью. 52,5% занимают руководящие должности. А 7% являются безработными.

Автор: Владимирская служба новостей