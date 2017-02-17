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17.02.2017 15:30

На 1000 мужчин во Владимирской области приходится 1211 женщин
На 1000 мужчин во Владимирской области приходится 1211 женщин, сообщает Владимирстат. Но не все так бесперспективно: наметился  положительный тренд на сближение гендерной диспропорции. Если в 2010г. соотношение было 45% мужчин к 55% женщин, то в 2016г. 45,2% к  54,8%.
Более 60 процентов мужчин занимаются добычей полезных ископаемых; производством и распределением электроэнергии, газа и воды; строительством; транспортом и связью. 52,5% занимают руководящие должности. А 7%  являются безработными. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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